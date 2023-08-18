متنفس لسكان العاصمة.. إفتتاح جزء من دنيا بارك قريبا

أعلن مدير ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر “أوبلا”، رمضان قرباج، عن افتتاح الجزء الشمالي لمنتزه الرياح الكبرى “دنيا بارك” ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة قريبا.

وأكد ذات المسؤول، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المتنزه، سيكون بمثابة متنفس وفضاء للتسلية غرب العاصمة. للتخفيف من الضغط الذي يعرفه منتزه الصابلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال قرباج ان منتزه الرياح الكبرى “دنيا بارك” يمتد على مساحة 1059 هكتار. موضحا أن الجزء الذي سيفتتح للجمهور قريبا سيمتد على مساحة 100 هكتار. حيث يضم مختلف الخدمات لفائدة الزائرين على غرار فضاءات التسلية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية.

وأضاف أنه يتم حاليا إجراء دراسة لمعرفة احتياجات هذا المنتزه من العمال حيث من المزمع توظيف عدد كبير من الحراس وعمال النظافة.

مشيرا في ذات الوقت إلى عقود تم ابرامها فعليا مع خواص بعد اجراء مناقصات نشرت في وسائل الاعلام. لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الزائر من مرافق للاطعام والترفيه والتسلية.

ويحتوي المنتزه الى جانب مسارات للدراجات “التشاركية” و للجري على أجهزة في الهواء الطلق. لممارسة رياضة اكتمال الأجسام بصفة مجانية على غرار ما هو موجود في منتزه الصبلات.

ويتميز المنتزه عن غيره من المنتزهات نظرا لاحتوائه على بحيرتين اصطناعيتين سيتمتع بها الجمهور العاصمي.

أما بخصوص تحويل مفرغة واد السمار إلى فضاء أخضر وفتحه للجمهور, باعتباره “نموذجا حضاريا ناجحا” لحماية البيئة. أكد قرباج أن منتزه وادي السمار هو حاليا في مرحلة تجهيزه لاستقبال الزوار و توفير جميع الخدمات.