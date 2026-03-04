متنكّر في لباس أسود أحرق سيارة جاره ببرج الكيفان مهدد ب10 سنوات حبسا

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق شاب موقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش يدعى (م.أيمن)، لمتابعته بجنحة إضرام النار في ملك الغير، اضرارا بجاره في الحي المقيم ببرج الكيفان .

وتبين أن المتهم انتقم لوالده الذي تجمعه خلافات مع الضحية وصلت أروقة المحاكم.

بينما في الجلسة أنكر م.ايمن الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، رغم مواجهة الضحية وابنه له اللذين أجزما أن الفاعل هو المتهم الماثل أمام محكمة الحال.

حيث صرح الضحية للقاضي أن المتهم بيوم الوقائع أقدم على حرق السيارة التي كانت مركونة في الحي، وهو متنكرا بلباس جلدي أسود اللون ومرتديا خوذة على رأسه.

وأكدّ الضحية صاحب السبارة أنه بعدما قام بركن مركبته بمقربة من مسكنه العائلي، وبمجرد صعوده سمع جارته تنادي بأعلى صوتها بعد مشاهدتها السيارة مشتعلة والنيران تحاصرها من كل جهة.

مضيفا أنه نزل مسرعا وحينها وجد سيارته احترقت بالكامل، بينما كان الجيران يشاهدون هول المشهد وأغلبهم أكدوا له ان الجاني هو المتهم جاره.

وأجزم المتهم في أقواله أن المتهم انتقم لوالده بسبب خلافات بينهما منذ أشهر.

وهي التصريحات التي أكدوا ابنه الشاهد مضيفا الأخير أنه بعد اشتعال السيارة ركض وراء المتهم وشاهده يمتطي دراجته النارية التي اعتاد مشاهدته بها في الحي.

غير أن المتهم أنكر بشدة أمامه أنه لا يملك دراجة نارية قط.

وبالمقابل طالب دفاع الضحية تعويضا ماليا قدره 600 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بموكلّه.