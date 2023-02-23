متهمان باستغلال القصر جنسيا عبر “الفايسبوك” مهددان بـ4 سنوات حبسا نافذا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية بمحكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة. تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين إثنين موقوفين الناشطين ضمن شبكة إجرامية منظمة تستغل القصر من خلال مخطط لإستغلالهم جنسيا. والتي يمتد نشاطها الى غاية دولة المغرب.

وتوبع المتهمين الموقوفين ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. زين الدين” ذو 21 سنة مقيم بحي الكاليتوس. والمدعو “و.ز نعيم ” 18 ربيعا الساكن بحسين داي بالعاصمة. بتهم تتعلق بجنحة نشر اعلان أوصور مخلة بالحياء. باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال جنحة تحريض قصر دون 18 سنة على الفسق وفساد الاخلاق باستعمال تكنولوجيات الاتصال.

كما جاءت المحاكمة بعد توقيفج المتهمين الموقوفين قي أعقاب العملية النوعية. التي مكنت مصالح الأمن من احباط شبكة إجرامية منظمة تعمل ضمن مخطط للإستغلال الجنسي لأطفال الإبتدائي عبر موقع التواصل الإجتماعي “facebook”. الذي نسجت خيوطه إنطلاقا من دولة المغرب

وانطلقت وقائع القضية، بتعليمات نيابية الناصة على التحري في قضية انشاء عدة مجموعات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” تحمل عدة تسمية ” عشاق بنات الابتدائي” بها منشورات تتضمن عبارات تحريض القصر على الفسق وفساد الاخلاق وتدعو الى الاستغلال الجنسي للاطفال.

وكشفت المعاينة الإلكترونية عبر موقع ” فايسبوك “ان تلك المجموعات تقوم بطرح ونشر عدة منشورات تتضمن ايحاءات جنسية وتحريض على الاعتداء الجنسي على القصر وفساد الاخلاق.

وتوصل التحقيق ا الابتدائي أن الشبكة فتحت أربع مجموعات الأولى يتابعها 2066 مشترك ويتم تسيير هذه المجموعة من قبل 11عضوا والتي تم حضرها في اطار التحقيق.

المجموعة الثانية تحمل تسمية “عشاق بنات الابتدائي”

أما المجموعة الثانية تحمل تسمية “عشاق بنات الابتدائي” يتم تسييرها من طرف 6 حسابات. وتتضمن تقريبا 247 عضوا با تحتوي على اية مشورات لتعرضها للحذف. كما تم تسمية المجموعة الثالثة ” ALMF” التي يتابعها 2681 مشترك يتم تسييرها من طرف 4 حسابات. أما المجموعة الرابعة فتحمل اسما مخلا بالآداب العامة ان انشاؤها بتاريخ 18 نوفمبر المنصرم. يقوم بتسييرها من طرف 3 حسابات ويتابعها 200 مشترك.

بتاريخ 29 نوفمبر 2022 تم توقيف المتهم ر. زين الدين” طالب جامعي حيث تم حجز هاتفه النقال، حيث اعترف في اطار التحقيق أنه مسير للمجموعة الإلكترونية الحاملة لتسمية ” عشاق بنات الإبتدائي”. من خلال حسابه ” فايسبوك” كما صرح المتهم الثاني “و.ز.نعيم” أنه في تواصل دائم مع صديقه المتهم الأول كما قام بضم حسابه كمسير ثالث لنفس المجموعة. مضيفا أيضا أن سبب انشاء هذه المجموعة هو لغرض اللهو والمزاح فقط.