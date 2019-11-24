متهمان في قضية فيديو التهديد بـ”الكلاش” أمام المحكمة العسكرية نهاية الأسبوع

أمر الوكيل العسكري بالمحكمة العسكرية بورقلة بتحويل ملف التحقيق حول لقطات فيديو تضمنت تهديدا لمقاطعي الانتخابات باستعمال السلاح للمحاكمة.

وقد تقررت محاكمة المشتبه بهما نهاية الأسبوع، حسب ما تحصلت عليه “النهار أونلاين” من مصادر مطلعة.

وكان شخص قد ظهر على الفيديو بالزي المدني، حاملا معه سلاح كلاشنيكوف، وراح يهدد معارضي إجراء الانتخابات ويقوم بتخوينهم.

وقد بيّنت التحقيقات أن ذلك الشخص هو عون أمن بشركة لتكرير الزيوت بغرداية.

وجرى توقيف المتحدث في الفيديو من طرف عناصر المصلحة الجهوية للتحقيق، قبل أن يتم تحويل مف التحقيق لجهاز الدرك الوطني باقليم الإختصاص.

وقادت التحقيقات مع الموقوف إلى توقيف آخر، تبين أنه هو صاحب رشاش الكلاشنيكوف، ويدعى “ب. أ” وتنحدر أصوله من معسكر.

ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين الاثنين، نهاية الأسبوع، أمام المحكمة العسكرية، بتهم جنائية خطيرة.

ومن بين التهم التي ستلاحق المتهمين جناية المساس بأمن الدولة وتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض على حمل السلاح.

وكان نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك قد أثار جدلا وسخطا كبيرين، على خليفة التهديدات والتخوين الذي راح يطلقه صاحب السلاح الرشاش.