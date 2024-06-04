متهمون أمام القضاء لتواصلهم مع ارهابيين مبحوث عنهم ” أمير ديزاد ” و” محمد زيتوت “

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء في محاكمة 3 متهمين أحدهم موقوف. بالمؤسسة العقابية بالحراش ويتعلق الأمر بالمسمى ” ك.سمير”. فيما يتواجد متهمين اثنين تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بالمسمى “ف. الطاهر”، “ع.كمال”. فيما لا يزال المتهمين الارهابيين الفارين كل من “زيتوت محمد”. و” بوخرس امير” المعروف ب” أمير ديزاد ” في حالة فرار.

بحيث يتابع المتهمون بجناية استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. وذلك بتمويل منظمة إرهابية، السعي للتحريض على تغيير نظام الحكم بأي وسيلة. جنحة المساس بالسلامة الترابية للوطن والتحريض على ذلك. جنحة العرض الأنظار الجمهور منشورات وأوراق. من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية للجميع إضافة إلى تهم جنحة التهريب و جنحة ارتداء بغير حق بزة نظامية.

وقائع القضية انطلقت من خلال رصد نشاط تحريضي لصفحة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. معنونة “منبر الأحرار ثابتون على العهد باقوون “، مسيرة من طرف مستعملي عدة حسابات. منها “متمرد العاصمة” “عبد الله السميع” ، “فارح السباعي” ، “العلم نور” و “ABDOU ANIS”.

هذا ما كشفته الحسابات الإلكترونية

كما أفضت المعاينة أن الحسابات الإلكترونية المسيرة لهذه الصفحة يقومون بتسيير أربعة 4 مجموعات. محادثة مغلقة أخرى تحمل أسماء: “مجموعة “نعم لفك الحصار عن الشيخ على بلحاج” ، “مجموعة. ثورة 22 فيفري السلمية المباركة” بها مجموعة “محبي الأحرار اينما كانوا بها”، و “مجموعة ” أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ FIS”.

ومباشرة التحريات الميدانية تم تحديد هوية أصحاب الحسابات الإلكترونية محل التحري. كما تنقل محققوا الشرطة القضائية إلى بلدية مداوروش بولاية سوق أهراس.

وبعد تحديد مكان تواجد المشتبه فيه “ب.ع.سليم، الذي تبين أنه يحوز على جهاز الإنترنت (MODEM WIFI) مقيد بهويته. إلا أنه منذ حوالي سنتين وضعه تحت تصرف أحد معارفه المدعو “ب.سفيان”. مضيفا أنه منذ مدة قام بمنح الرمز السري الخاص بجهاز الإنترنت لأحد معارفه الذي يشتغل بمحاذاته في الأقمشة يدعى “ف. الطاهر”.

توقيف المعني

وتم توقيف المعني كما تم استرجاع لوحة رقمية من علامة Cidea بذلة عسكرية ، مجموعة شارات المختلف الرتب العسكرية. منظار ميدان. وبسماع المشتبه فيه اعترف. باستعماله للحسابات الإلكترونية بموقع التواصل فايسبوك FACEBOOK المعنونة بأسماء مستعارة: “عبد الله السميع”. “فارح السباعي” . “العلم نور” ، التي من خلالها يقوم بتسيير مجموعة محادثة تنشط في مجال الإشادة. بمنظمة مصنفة كيان إرهابي والإشادة بأفعالها. المعنونة منبر الأحرار ثابتون على العهد باقوون” بالإضافة إلى مشاركته في تسيير أربعة 4 مجموعات محادثة مغلقة. أخرى تعمل على نشر الدعاية المغرضة. ومنشورات تضامنية على الموقوف “محمد بن عبد الله” و المدعو “علي بلحاج”.

و مواصلة للتحريات التقنية تم الوصول إلى حساب إلكتروني آخر يقوم بتسيير والنشر في المجموعة الإلكترونية المعنونة: “منبر الأحرار ثابتون على العهد باقووون”.

ويتعلق الأمر بالحساب الحامل الاسم: “سمير ك” المقيم بمعسكر الذي أبدى تأييده. وتضمانه مع الإرهابيين المبحوث عنهما “زيطوط محمد”. و “بوخرص أمير” المكنى AMIR DZ.

كما يقوم بعرض مناشير ذات صلة بالتحريض ضد سلطة الدولة وأخرى. تتضمن معلومات مغلوطة عن المؤسسة العسكرية. كما تبين أنه في حالة فرار وهو محل بحث بموجب أمر بالقبض صادر عن قاضي.

التحقيق بمحكمة معسكر بتاريخ 2023/03/28 عن تهمة الإشادة بالأفعال الإرهابية. بعد إنهاء عناصر الضبطية القضائية التابعين لفرقة مكافحة الحركات التخريبية بالفرقة المركزية المكافحة الجريمة المتصلة بالجريمة المنظمة. التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة لتحرياتهم،

وبعد تخلي وكيل الجمهوية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن القضية لصالحوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.

وتم تقديم المشتبه فيهم وملف الإجراءات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود .