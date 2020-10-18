متهم بقذف سابقه محند الشريف حناشي ووصفه بـ”الحركي”..الحبس النافذ 3 أشهر لرئيس شبيبة القبائل شريف ملال!

نطق رئيس الجلسة بمحكمة الجنح في تيزي وزو، أمس، بالحكم بالحبس النافذ 3 أشهر في حق المتهم، شريف ملال، رئيس فريق شبيبة القبائل، بعدما أُدين بتهمة القذف، وهي القضية التي كان فيها الرئيس الأسبق لشبيبة القبائل، محند الشريف حناشي، ضحية.

وجاء الحكم على نحو يدين ملال بالحبس النافذ 3 أشهر، وبغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، مع تعويض للضحية بـ 800 ألف دينار، أما بشأن تهمتي التهديد بالاعتداء والقتل، فقد جرت تبرئة ملال منها.

وكان ممثل الحق العام قد طالب، الأسبوع الماضي، بتوقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة مالية ضد المتهم ملال، في حين، طالب دفاع حناشي بتعويض قدره مليون دينار لجنحة القذف و200 ألف دينار عن تهمة التهديد بالاعتداء والقتل.

وفي ملف آخر، وضحية أخرى، تم النطق بالحكم ضد شريف ملال، حيث أُدين بغرامة مالية قدرها ٦ آلاف دينار وتعويض الضحية بـ 20 ألف دينار.

وقد وُجهت لملال تهمة السب العلني في حق الضحية “ا.ع.ا”، وهو مناصر لفريق شبيبة القبائل، فيما جرت تبرئة المتهم من باقي التهم التي نُسبت إليه.