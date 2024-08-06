متهم مطلوب في أمريكا يصبح ضابط شرطة لدى المكسيك

عثرت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، على أنطونيو ريانو، المشتبه في ارتكابه جريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2004. بالمكسيك في 1 أوت 2024.

وبعد فراره من الولايات المتحدة، انضم الهارب إلى الشرطة المحلية.

وأعلنت خدمة المارشال الأمريكية ومكتب المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا في الأول من أزن. عن القبض على أنطونيو ريانو، أحد “أكثر الرجال المطلوبين” لدى السلطات المحلية.

وقتل المتهم شابا يبلغ من العمر 25 عامًا، في ديسمبر 2004، ثم فر من الولايات المتحدة لتجنب الملاحقة القضائية.

وبمجرد وصوله إلى الجانب الآخر من الحدود، بدأ أنطونيو ريانو عملية إعادة تحويل غير عادية إلى حد ما. حيث كان يعمل كشرطي محلي لدى المكسيك. بحسب البيان الصحفي نفسه.

وكما لاحظت صحيفة لو باريزيان، أثناء استجواب الرجل من قبل قناة تلفزيونية محلية WKRC-TV، قال إنه يريد “مساعدة الشعب المكسيكي”، ومن هنا انضم إلى صفوفه. كما نفى أن يكون هو من قتل بنيامين سيكارا.

بالنسبة لعامة الناس في أمريكا الشمالية، فإن الهارب المعتقل ليس غريبًا تمامًا.

وقد ظهر في إحدى حلقات البرنامج التلفزيوني America’s Most Wanted عام 2005. إلا أن البرنامج لم يكن سبباً في اعتقاله.