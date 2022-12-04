متهم “يتوسّل” القاضي ايداعه حبس الحراش لهذا السبب

في قضية سابقة من نوعها مثل متهم موقوف أمام رئيس قسم الجنح بمحكمة الدار البيضاء اليوم الأحد. متوسلا اياه ايداعه الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش ليس إلا خشية من اطلاق سراحه والعودة الى إرتكاب جريمة أخرى.

وتوبع المتهم الذي يعدّ شابا في العشرينات من العمر أمام هيئة المحكمة. لمواجهة تهمة حمل سلاح محظور بدون مبرر شرعي وهي التهمة التي اعترف بها المتهم منذ الوهلة الأولى نافيا حيازته الأداة لاغراض إجرامية.

والغريب في القضية أن المتهم راح يعد جرائم أخرى يعاقب عليها المشرّع الجزائري بعقوبات متفاوتة. منها تعاطي المخدرات من نوع القنب الهندي والمؤثرات العقلية. مصرحا للقاضي بأنه كل هذه التهم متورط فيها وليس بمقدروه العدول عن سلوكاته المنحرفة رغم محاولاته العديدة .

كما واصل المتهم في اعترفاته بأن حبس الحراش هو الحل وملجأه الوحيد والأخير للكفّ عن تعاطي المخدرات واخراجه من متاهة الافعال الاجرامية. التي في كل مرة جعلته يمثل أمام العدالة.

كما راح يتوسّل رئيس الجلسة بأن يفصل في قضيته المطروحة أمامه باصدار أمر ايداع الحبس في حقه عسى أن ينعم بعيشة هنية. وتكون له فرصة للعلاج والاقلاع عن المخدرات. مخاطبا هيئة المحكمة ” يالرايس نصارحك أنا جرجرت ناس معايا ومانيش قادر نتوب أديني للحبس ربي يحفظك ” .

وأمام اصرار المتهم على دخول السجن قرر القاضي ونزولا لطلبات المتهم تأجيل القضية مع ايداعه الحبس. عن تهمة حيازة سلاح أبيض بدون مبرر شرعي إلى غاية الاسبوع المقبل.