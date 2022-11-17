متهم يعترف للقاضي: ” ذبحتُ المرحوم وهو جثة متفحمة ونبيلة حرضتني على ذبحه وشرب دمه”

أكدت تصريحات المتهم ” ايدير وردي” بالجلسة أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، مرة أخرى بشاعة الجريمة التي طالت الضحية ابن مدينة عين الدفلى جمال بن اسماعين، وأحيَت الجراح في نفوس الحضور، وهو يعترف بعظمة لسانه بأنه قام بذبح الضحية بفصل رأسه عن جسده وهو جثة متفحمة ورميها وسط الساحة.

وراح المتهم يطلب من المحكمة القصاص في حقه في حال ثبوت بأنه هو القاتل.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتصريحاته الأولية التي حاول في الجلسة التهرب منها لاسقاط التهم عن المتهمة ” نبيلة” والمتهم “علي بوزار” ، بحيث ذكره النائب العام بأنه وخلال ذبحه الضحية سمع المتهمة ” نبيلة” تقول له ” اذبح أذبح واشرب دمو” أما ” علي بوزار” فصرح خلال التحقيق بأنه حرضه وقال له ” أسلخ واذبح”.

ولم يجد المتهم وسيلة يبرر بها حجم الفعل الذي ارتكبه في حق المرحوم جمال بن اسماعين وادعى بأنه كان تحت تأثير الكحول، ولم يكن يعي أفعاله “