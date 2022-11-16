متهم يعترف للقاضي: ” قمت بسحب جمال بن اسماعيل من سرواله وهو فاقد للوعي بساحة أربعاء ناثيراثن “

تمسك المتهم الموقوف المدعو ” ع.بلعيد” بإنكار ما نُسب إليه من تهم خلال مثوله للمحاكمة أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. اليوم الاربعاء.

كما صرح أنه كان متواجدا بمسرح الجريمة. لأجل مساعدة الضحية المغدور “جمال بن اسماعيل” ، وهو يتعرض للضرب والتعذيب من طرف عدد من الحشود.

كما نفى المتهم علاقته بالحركة الإرهابية الناشطة بداخل وخارج الوطن المسماة ” ماك”، وتواصله بأحد الأعضاء الناشطين صاحب حساب bonheur de vie”

القاضي:ماذا تعمل ؟

المتهم : تاجر.

القاضي: لماذا كنت في ساحة الجريمة ؟

المتهم : لأجل التدخل لصالح الضحية ” حبيت نسلكو”.

القاضي: ماذا قدمت له كمساعدة ؟

المتهم: كان ساقطا فسحبته من سرواله.

القاضي: كان ميت أو حي، هل كان يُحرك في يديه أو رأسه.

المتهم: لما حملته لم يكن واعي وخاطبت الحشود قائلا ” بلعقل بلعقل”.

القاضي: كنت حاضرا لما أحرقوه ؟

المتهم : لا ذهبت.

القاضي: ماذا كنت ترتدي ؟

المتهم: قميص صيفي وسراوال جينز.

القاضي: هل لديك علاقة بالماك ؟

المتهم: لالا أبدا.

القاضي: الم تكن تحمل آلة حديدية ؟

المتهم : لا لا.

القاضي: ألم تحرض على قتل المرحوم وتعذيبه.

المتهم : لا فقط كنت أنهي عن ذلك.

النيابة: من الذين كانوا صاعدين فوق صدر المتهم؟

النيابة: سحبت الضحية؟

المتهم: نعم.

النيابة: كان لك علاقة مع صاحب الحساب ” bonheur de vie” من هذا؟. التحقيق حسب الخبرة اتصل بك وقال لك أحذف كل الصور والفيديوهات من الحساب والهاتف

المتهم: لا لم يطلب مني هذا أبدا.