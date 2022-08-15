متهم يفر من داخل محكمة عنابة ويختبئ في “جبانة النصارى”!

مصالح الأمن أعلنت حالة استنفار انتهت بتوقيفه

نجحت، ظهر أمس، قوات شرطة عنابة، في القبض على مشتبه فيه هرب من مقر محكمة عنابة الابتدائية خلال عملية تقديمه أمام السلطات القضائية بذات المحكمة صباحا.

وعلمت “النهار” من مصادر مطلعة، أن عناصر الأمن الحضري الرابع الواقع في حي “لاسيتي أوزاس” وسط المدينة، اقتربوا، صباح أمس، أمام محكمة عنابة لتقديم مشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لاستكمال الإجراءات القانونية في حقه، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وبعد استكمال التحقيق الأمني معه في ملف جريمة منسوبة إليه، إلا تفاجأ عناصر الشرطة بفرار المشتبه فيه من مقر المحكمة الابتدائية باتجاه محيط المقبرة المسيحية التي تقع بجوار المحكمة، واختبأ هناك، حيث أعلنت مصالح الأمن حالة استنفار قصوى، وتدخلا أمنيا مكثفا للبحث عنه وتوقيفه، لتنجح عناصر الشرطة في القبض عليه مختبأ، مما تطلب إعادة اقتياده إلى مقر المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة في حقه، وإعادة تسليم ملفه أمام الجهات القضائية بمحكمة عنابة للنظر والفصل فيه، ومحاكمته وفق للقانون حول التهم والجرائم المنسوبة إليه.