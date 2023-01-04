متهم يلفظ أنفاسه الأخيرة لتعاطيه جرعة زائدة من مخدر ” تشوشنة” خشية توقيفه

لفظ أحد المتهمين بحيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، أنفاسه الاخيرة بمستشفى باب الوادي بالعاصمة. متأثرا بجرعات مضاعفة من مخدر “تشوشنة”. مما جعل محاكمته تتأجل بمحكمة الجنح بالدار البيضاء لأجل استكمال الإجراءات القانونية.

وحسب ملف القضية فإن المتهم الذي كان موقوفا وتم تحويله الى العلاج بالمصح اااسشتفائي. تم توقيفه بحي برج الكيفان شرق العاصمة، من طرف رجال الشرطة.

وبعد الاقتراب منه لتفتيشه قام بابتلاع جزء من المخدرات خشية ضبطه في حالة تلبس بها. فيما تمكنت ذات المصالح من ضبط كمية أخرى بحوزته تم مصادرتها قبل احالته للتحقيق.

وخلال تحويل المتهم لمركز الشرطة للسماع إليه، أين صرح بأنه يتعاطى المخدرات ناكرا تهمة الترويج. قبل أن يشعر بألم مفاجئ في بطنه مما تعين نقله الى المستشفى ليتبين أن المتهم قام بابتلاع جرعات زائدة من مخدر التشوشنة. قدرت ب1.76غ، مما تتسبب في تدهور وضعه الصحي، قبل أن يفارق الحياة.