متهم يهدد بقتل نزلاء سجن الحراش من جلسة محاكمته

في سابقة من نوعها، قام متهم موقوف متابع في قضية جنائية تتعلق وقائعها بالقتل العمدي ، اليوم الأربعاء ،بتهديد القاضي الذي يترأس محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ،بامكانيته ارتكاب جريمة قتل، بداخل المؤسسة العقابية بالحراش

وجاء هذا التهديد على خلفية رفض طلبه بوضعه بزنزانة انفرادية، لكثرة المضايقات التي يتلقاها يوميا من طرف نزلاء بالسجن.

ولم يترك المتهم الموقوف “ب. رضوان” مجالا لرئيس محكمة الجنايات للتحدث اليه، والدموع تنهمر على خديه، ليسمعه عبارات تهديدية، بقتل أي سجين، في حال استمرار تلقيه مضايقات بزنزانته.

وقال المتهم للقاضي، سيدي الرئيس مانيش مهبول، وعقلي بعقلو، وقادر نقتل في أي لحظة، المحابسية داروني “تحريشة” ،يتكيفو في قشي، يقولولي الحبس مليح مديور للرجال.

،وقام المتهم من مكانه ونزع معطفه، ليظهر للقاضي عضلاته القوية التي يتمتع بها.

وقال مخاطبا هيئة المحكمة ،”سيدي القاضي هبلوني، ورفضت قتل أحدهم، لكن سأفعلها، لست قادرا على تحمل اكثر من هذا”

وتبين من خلال الملف القضائي ،الذي عرضت وقائعه محكمة الحال ،هو تورط المتهم “ب رضوان” متشرد بالعاصمة، في جريمة قتل أحد المتشردين”غ. رابح”بقلب العاصمة.

وارتكب المتهم الجريمة برفقة متهم آخر يدعى” ه. جلول وكان السبب في وقوع الجريمة هو تلقيه عبارات استفزازية من الضحية تضمنت عبارات سب وشتم وتجريح ،لم يهضمها المتهم.