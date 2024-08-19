متواجدة بالجزائر ودول المتوسط.. عنكبوت تتسبب في وفاة شخصين بإيطاليا

توفي إيطالي يبلغ من العمر 23 عامًا، يوم السبت، بعد عدة أسابيع من تعرضه لدغة عنكبوت عازف كمان، وفقًا لوكالة أنسا. ووقعت حالتا وفاة بفارق أسابيع قليلة في صقلية وبوليا في جنوب إيطاليا.

ومع ذلك، فإن عنكبوت عازف الكمان - أو Loxosceles rufescens باسمه العلمي – ليس خصوصية إيطالية. وهذا النوع، الذي سمي باسمه بسبب بقعة على شكل كمان على جسمه، موجود في دول البحر الأبيض المتوسط. ولكن أيضًا في آسيا وأمريكا الشمالية، وفقًا للكتالوج العالمي للعناكب الذي يديره متحف التاريخ الطبيعي في برن.

وبحسب موقع “Aranea Spiders of Europe”، فإن تواجد العنكبوت عازف الكمان مثبت في ألبانيا، الجزائر، كرواتيا، قبرص. مصر، اليونان وكريت، إيطاليا، سردينيا، صقلية، ليبيا، مالطا، المغرب. البرتغال، إسبانيا، جزر البليار وتونس وتركيا.

وأوضحت كريستين رولارد، المتخصصة في العناكب في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، لصحيفة The Parisian. أن هذا النوع “موجود بأعداد كبيرة لفترة طويلة جدًا، خاصة في البحر الأبيض المتوسط”.

وبحسب موقع “Aranea Spiders of Europe”، فإن العنكبوت عازف الكمان ظهر منذ عدة عقود. ومع ذلك، فإن هذه الأنواع “لا ينبغي تصنيفها على أنها غريبة، لأنها موطنها الأصلي أوروبا، كما يحدد الموقع.

العنكبوت عازف الكمان يحب بشكل خاص الأراضي القاحلة والموائل الجافة. يختبئ في الشقوق، تحت الحجارة أو في الشقوق الصخرية، ولكن أيضًا داخل وحول المنازل والمباني في الحدائق.

“الناس لا يموتون من تأثير السم المباشر”

يمكن التعرف على هذا العنكبوت من خلال لونه المحمر/الرملي وأرجله الطويلة الرفيعة. جسمه أكبر قليلاً عند الإناث منه عند الذكور (7.5 ملم مقابل 7 ملم) ويصل طول جناحيه – بما في ذلك الأرجل – بشكل عام إلى 4 إلى 5 سم. لديها ستة عيون.

عادةً ما يكون Loxosceles rufescens متحفظًا للغاية وغير ضار. ولكن مثل العديد من أنواع العناكب، لا يزال بإمكانها لدغ البشر.

يسبب في معظم الأحيان حكة واحمرارًا موضعيًا معتدلًا، والذي يشفى من تلقاء نفسه دون مضاعفات في وقت قصير. في الحالات الأكثر خطورة، ولكنها نادرة، يمكن أن تسبب هذه اللدغات آفات نخرية، والتي في بعض الأحيان تشفى فقط بعد عدة أشهر.

ولا يموت الناس من التأثير المباشر للسم، ولكن من الالتهابات والنخر وحروق الجلد. هذه ردود أفعال فردية خاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأوضحت كريستين رولارد لصحيفة لو باريزيان: “خلافًا لذلك، فإنه لا يمتلك السم القوي بما يكفي لقتل رجل”.

“إن لدغات هذا العنكبوت نادرة جدًا لأن أنيابه صغيرة جدًا ولا تكاد تخترق جلدنا. وأضاف عالم الأناريولوجيا: “لا داعي للخوف منه لأن الاتصال به معدوم”.

وقد أودى عنكبوت عازف الكمان بالعديد من الضحايا. وفي جوان 2023، تعرض تاجر يوناني يبلغ من العمر 58 عاما. أثناء رحلة عمل إلى إيطاليا، للعض من أحدهم خلال زيارة لمزرعة متخصصة في إنتاج فاكهة الكيوي.

وعندما عاد إلى الفندق، اشتكى من الحكة حول مكان لدغته، قبل أن يشعر بتوعك في المساء. وفي صباح اليوم التالي، عُثر عليه ميتًا في غرفته بالفندق.

في 7 جويلية، تعرض رجل إيطالي يبلغ من العمر 52 عامًا للدغة عنكبوت عازف كمان خلال يوم قضاه في ريف صقلية. عندما عاد إلى المنزل، لاحظ فرانكو أييلو احمرارًا في كاحله. وتوفي أخيرًا في مستشفى سيرفيلو في باليرمو مساء يوم 12 جويلية.

وتوفي يوم السبت 17 أوت، جوزيبي روسو، وهو إيطالي يبلغ من العمر 23 عامًا، في مستشفى في باري بجنوب البلاد. وتعرض الرجل للدغة منذ أكثر من شهر بقليل، وأصيب بصدمة إنتانية تسببت في فشل عام في أعضائه الحيوية.