متوجهون إلى وهران.. ضيوف المؤتمر الدولي “السلوك الحضاري” يستقلون القطار

استقل ضيوف المؤتمر الدولي الموسوم “السلوك الحضاري وعي فعل وتعايش”، القطار من الجزائر العاصمة متوجهين إلى وهران. أين تعقد أشغال المؤتمر الدولي بدءً من مساء اليوم السبت.

كما يشارك في هذا المؤتمر، مفتي الجمهورية المصرية، شوقي علام، ورئيس المجلس الأعلى الاسلامي أبو عبد الله غلام الله. إضافة إلى خبراء وباحثون أكاديميون ومسيرو مؤسسات وفاعلين في المجتمع المدني وغيرهم من أربعين بلدا.

للإشارة، ينظم المجلس الإسلامي الأعلى مؤتمر دولي الموسوم “السلوك الحضاري، وعي، فعل و تعايش” في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 فبراير الجاري بوهران. ويتناول المؤتمر الذي سيقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, “دراسة السلوكات الحضارية المتطلع إلى تحقيقها في ظل التحولات الكونية الجارية”. مثلما أوضحه مدير التوثيق والإعلام محمد بغداد.

في حين، تم تحديد ستة محاور لمناقشتها خلال هذا اللقاء وتخص “السلوك الحضاري ، المفاهيم و الرؤى”. و”السلوك الحضاري و القيم الإسلامية”. و”السلوك الحضاري، مقاربات فكرية” و”السلوك الحضاري، نماذج و تطبيقات”. و”طرق ووسائل تفعيل السلوك الحضاري” و “السلوك الحضاري، الخصوصية و الكونية”.