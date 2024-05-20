احالة مديرة متوسطة وموظفة على المحاكمة في قضية تزوير نقاط التلاميذ بباتنة

تم احالة ملف مديرة متوسطة صالح دحمان بباتنة وموظفة معها، مسؤولة على الرقمنة في نفس المتوسطة على قسم الجنح للمحاكم في قضية متعلقة بتزوير نقاط عدد يزيد عن 4 تلاميذ.

وذلك في قضية تعود الى اسابيع مضت، عندما فتحت المصالح الأمنية تحقيقات مع المتهمتين حول شبعة تزوير نقاط عدة تلاميذ في مواد الإجتماعيات والاعلام الآلي وغيرها.

حيث ثبت إختلافا واضحا في رصد علامات هذه المواد، بين المحاضر والكشوف والحجز، ليتم في الأخير احالة ملف المتهمتين على محكمة الجنح للمحاكمة.

يذكر أن المتهمتين تم توقيفهما عن العمل تحفظيا شهر فيفري الماضي.