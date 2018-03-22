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متوسط ميدان شالك يكشف عن علاقته ببن طالب

الرياضة
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متوسط ميدان شالك يكشف عن علاقته ببن طالب
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح متوسط ميدان نادي شالك الألماني، بن جامين اسطنبولي، أنه يعتبر زميله الدولي الجزائري نبيل بن طالب، مثل الأخ بالنسبة له.

وقال بنجامين اسطنبولي، في تصريح لموقع “غول” العالمي: “من النادر أن تجد لاعبين في نفس المنصب، تربطهما علاقة صداقة وطيدة”.

وأضاف: “بالرغم من أننا نشغل نفس المنصب، إلا أن علاقتنا لم تتأثر، وبإمكاننا الحديث معا 24/24 ساعة”.

وتابع: “صداقتي مع نبيل بن طالب، تعود لسنوات عديدة، بالنظر لكوننا نتقاسم نفس المواقف في الحياة، ونملك نفس النظرة”.

وختم اسطنبولي قائلا: “من يملك صديقا مثل بن طالب، فلا يهم أي مهنة يمارس، سواء كانت كرة القدم، أو أية مهنة أخرى”.


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