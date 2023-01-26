كانت متوفية وسط الغابة.. العثور على المرأة المفقودة في تيزي وزو

عثرت، مصالح الحماية المدنية، على المرأة المفقودة بولاية تيزي وزو، متوفية وسط الغابة على بعد 4 كلم من قرية مداح.

كما أفادت الحماية المدنية في بيان لها، أنها “باشرت عملية البحث عن المفقودة البالغة من العمر 52 سنة”. وجاء ذلك “إثر نداء عائلة عومار بقرية مداح بلدية تيزي غنيف ولاية تيزي وزو وبأمر من المدير العام للحماية المدنية”. وكانت مدعومة بكل من مديرية الحماية المدينة لولاية البويرة وبومرداس والفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء.

وفي تفاصيل عملية البحث ذكر بيان الحماية، أنها وجدت بعض من ملابسها فولار+حذاء بغابة مداح. وتحسبا لعملية البحث تم تنصيب مركز قيادة عملي تم من خلاله رسم خطة عمل تشمل عملية تمشيط دقيقة لغابة مداح والأماكن المجاورة”.

في حين، سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 120 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و8 كلاب مدربة. تحت قيادة رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية تيزي وزو وبمتابعة شخصية من طرف المدير العام للحماية المدنية. وبمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي و مصالح الدرك الوطني و الأمن الوطني و مواطني المنطقة.