متى وكيف يقتني الجزائري سيارة أقل من 3 سنوات؟

قال محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، اقتناء سيارة مستوردة مرتبط بصدور مرسومها بالجريدة الرسمية.

كما أشار جبيلي خلال استضافته في برنامج تساؤلات على النهار، إلى أن المرسوم التنفيذي جاهز بنسبة 95 بالمائة. مردفا “ينتظر الإمضاء عليه من طرف الوزير الأول ويتم نشره في الجريدة الرسمية بغضون 3 أو 4 أسابيع”.

كيف تقتني السيارة؟

وأكد المتحدث ذاته، أن في البداية كانت تلزم البائع بدفع عن طريق بنك وطني ويتم إرسال الأموال من بين البنوك المعنية. أما في 2023 تم تحديث الطريقة، وأصبح للمواطن الحرية التامة في دفع أموال المركبة ويتكفل شخصيا دون تدخل البنك. كما يمكن لمن يملك عائلة في بلد أجنبي اقتناء له سيارة أقل من 3 سنوات.

وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن اسعار السيارات المستوردة ستكون “معقولة” عند فتح السوق على هذا الاستيراد. كما انها ستخضع لقانون العرض والطلب. وفي تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية قال زغدار “عند دخولها السوق، سيتحكم (في الأسعار) قانون العرض والطلب”.

وعلى هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية اوضح زغدار بخصوص ملف انتاج الزيوت الأساسية والعطرية عن إجراء حكومي سيتم تطبيقه قريبا من أجل تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال وتنظيم القوانين الخاصة به.

وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023. وبالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من 07، 09، 14، 20 و49.