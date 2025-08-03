مثلجات”كريبوني”..تصنف الأولى عربيا وإفريقيا

صنفت مثلجات “كربيوني” الجزائرية في المرتبة 25 عالميا والأولى عربيا وإفريقيا ضمن قائمة أفضل التحليات المجمدة. والتي تضم 50 تحلية عبر العالم. حسب تصنيف موقع “تيست أطلس” (TasteAtlas) المتخصص في توثيق الأطباق التقليدية العالمية لشهر جويلية 2025.

ويعد صنف “كريبوني” من أشهر المثلجات التقليدية في الجزائر، والتي تتلاءم مع أجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة. ويحتوي على مكونات بسيطة ومنتجة محليا كعصير الليمون والسكر والبيض.

ويلقى هذا النوع من المثلجات المنعشة إقبالا كبيرا من طرف الجزائريين والسياح الأجانب وهو متوفر في أغلب محلات بيع المثلجات والعصائر. حيث استطاع أن يحافظ على مكانته بالرغم من الأنواع الكثيرة الموجودة وحتى الأجنبية منها.