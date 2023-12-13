مثل القصص الخيالية.. خطوبة ملكة جمال المذيعات العرب

أعلنت الإعلامية السورية هبة حيدري، المتوجة بلقب ملكة جمال المذيعات العرب، عن خطوبتها في طقوس استثنائية مثل الأميرات.

وبدأت المراسم، بنقل المذيعة في طائرة خاصة إلى مدينة فلورنسا في إيطاليا. ثم تقدم لها خطيبها بطلب الزواج، في أحد القصور التاريخية التي تعود للقرن السادس عشر.

ووثَّقت هبة اللحظات المميزة في فيديو قصير نشرته عبر حسابها على موقع “إنستغرام”.

وعلَّقت المذيعة على الفيديو: “تحت سماء فلورنسا السحرية، وفي القلعة التاريخية الساحرة من القرن السادس عشر (الفصول الأربعة)، قلت نعم”.

وانهالت تعليقات التهاني والمباركات من قبل المشاهير وعدد من الإعلاميين، وكذلك المتابعون بهذه المناسبة السعيدة. متمنين لها حياة مليئة بالحب والاستقرار.

كما أشاروا إلى أن خطوبتها تشبه “القصص الخيالية”.

يذكر أن هبة حيدري تُوجت في شهر جوان الماضي بلقب “ملكة جمال المذيعات العرب” لعام 2023. وفق إعلان مؤسسة السوسن العالمية التي تعنى بتتويج أجمل النساء في العالم.

وهبة من مواليد 1989، وحصلت على شهادة إدارة أعمال ودبلوم في التقديم التلفزيوني. وكان ظهورها الإعلامي الأول في عام 2016 عندما أطلت على شاشة “إم‌ بي‌ سي”.