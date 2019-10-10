مثول أربعة من أعضاء راج أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد

سيمثل خلال الساعات القادمة أربعة نشطاء من حركة راج أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار اونلاين”نقلا عن مصادر قضائية على صلة بالملف ، أعضاء الحركة المعنيين موقوفون بالمؤسسة العقابية بالحراش.

وأضافت ذات المصادر بأن المشتبه فيهم سيمثلون للتحقيق أمام قاضي التحقيق بالغرفة 13 بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة.

ويواجه المتهمون الأربعة تهم المساس بالوحدة الوطنية .

و تجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت المتهمين خلال مسيرات في شهر سبتمبر و جرى التحقيق معه من قبل فرقة البحث و التحري لمصالح الدرك الوطني.