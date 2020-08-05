مثول أزيد من 100 من حراڨ أمام محكمة تنس في الشلف

أفادت اليوم مصادر مطلعة للنهار أولاين بأن أزيد من 100 حراق قد خضعوا لإجراء المثول الفوري على دفعات أمام محكمة تنس بالشلف خلال اليومين الأخرين.

حيث تمت إدانتهم بأحكام تراوحت بين 6 أشهر حبس موقوفة التنفيذ وعام حبس نافذ بتهمة الهجرة غير شرعية.

في وقت أكدت فيه مصادر النهار بأن تفاصيل قضية الحال تعود إلى يومي عيد الأضحى لما تدخلت حرس خفر السواحل بالتنسيق مع مصالحي الدرك الوطني والأمن لتوقيف هؤلاء الشباب.

وهم بصدد الإقلاع بإتجاه الضفة الإسبانية في عدة مواقع على متن قوارب تم تجهيزها بالتزامن مع إنشغال الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك .

ليتم إخضاعهم للفحص الطبي قبل إتمام إجراءات الإحالة على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس الذي أمر بتطبيق إجراء المثول الفوري أمام المحكمة .