مثول إبن عبد الغاني هامل أمام قاضي التحقيق بتيبازة

مثل اليوم الأحد مراد هامل، نجل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله

في إطار تحقيق مفتوح على مستوى محكمة تيبازة، حول شبهة فساد حسبما علمته وأج من مصادر قضائية.

ومثل نجل المدير السابق للأمن الوطني إستجابة لإستدعاء قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى محكمة تيبازة

حول قضايا فساد بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة في وقت سابق بتيبازة حسب ذات المصادر.

وإستغرقت جلسة السماع الأولى قرابة ساعتين من الزمن قبل أن يغادر نجل المدير العام السابق مقر محكمة تيبازة دون توجيه إتهام مباشر له

على أن تتواصل جلسات السماع لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح حسب ذات المصادر.