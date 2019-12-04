مثول إطارات بوزارة الصناعة متهمون بإبرام عقود مخالفة للتشريعات

يمثل في هذه الأثناء، إطارات من وزارة الصناعة، أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، متهمون بإبرام عقود مخالفة للتشريعات.

وكان أول المتهمين، إطار بمديرية الاستثمار الصناعي، أمين تيرة، حيث سأله القاضي، عن علاقته بعشايبو، وهل قام باستقباله.

ورد أمين تيرة على القاضي أنه قام باستقبال عشايبو ككل المستثمرين.

ورفض أمين تيرة، الرد على سؤال القاضي، حول عدم تمكن عشايبو من أخذ دفتر الشروط.

وتم مناداة عضو اخر في لجنة التقييم في مجلس الاستثمار، المدعو بوقادر أمين، والمتهم بابرام عقود مخالفة للتشريعات.

كما مثل أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، المدير العام للترقية الصناعية بوزارة الصناعة.

ونفى المتهم معالجته لاي ملفات خاصة بالسيارات الصناعية.