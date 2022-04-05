مثول العسكري السابق محمد بن حليمة أمام المحكمة اليوم

يمثل في هذه الأثناء العسكري السابق محمد بن حليمة أمام قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بسيدي امحمد.

ويتم التحقيق مع بن حليمة، في قضايا تتعلق بإنتمائه لحركة رشاد الارهابية و قضايا اخرى تمس بامن الدولة و الوحدة الوطنية.

كما تم ايضا تقديم شقيق العربي زيطوط أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.

ويأتي هذا، بعد أيام من ترحيل محمد بن حليمة من قبل السلطات الاسبانية إلى الجزائر. حيث صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية عن محكمتي بئرمرادرايس و سيدي امحمد.

وكان بن حليمة قد قدم اعترافات خطيرة حول مخطط حركة رشاد الارهابية لزعزعة الامن و الاستقرار في الجزائر.

كما سبق وأن أصدرت المحكمة بالجزائر العاصمة حكما غيابيا في حق العسكري يقضي بادانته بـ10 سنوات حبسا نافدا.

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