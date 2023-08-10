مثول المتورطين في تهريب الذهب مجددا أمام قاضي التحقيق

مثل اليوم امام قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب والغش الضريبي. وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

كما ان قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد شرع منذ بداية الاسبوع. الى غاية صبيحة اليوم الخميس بالاستماع اليهم في الموضوع. و من المنتظر احالة الملف الى للمحاكمة في الاسابيع المقبلة .

كما سبق و ان رفضت غرفة الاتهام في شهر جوان الماضي الافراج عن 19 متهم موقوف. تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. مع تاييد الامر الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. بوضع 6 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.

كما وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال انطلت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني. عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي. حيث تم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، تم من خلاله الكشف عن عمليات إيداع نقدية. بمبالغ جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين. لتبرير تسديد وهمية لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.

كما تمكنت مصالح الامن بداية شهر ماي الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم.