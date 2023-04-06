مثول الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة امام وكيل الجمهورية

يمثل في هذه الأثناء الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الإقتصدي والمالي بسيدي امحمد.

وحسب مصادر حصرية للنهار أون لاين، تم تقديم ضيافات رفقة المدعو طايان مختار الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية. لانشاء المنجزات و الهياكل المعدنية cpa alnpm.

و حوالي 38 شخص للتحقيق معهم في قضايا فساد من بينهم 4 مدراء مركزيين وموظفيين اخرين. حيث تم جلبهم من قبل عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاجرام المنظم بسحاولة .