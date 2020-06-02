مثول خمسة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة أمام قاضي التحقيق

مثل صبيحة اليوم خمسة أعضاء مجلس الإدارة لمؤسسة التسيير السياحي لتيبازة أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة تيبازة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، فإن قاضي التحقيق استدعى أعضاء مجلس الإدارة للسماع لهم في قضية تبديد أموال عمومية بقيمة 500 مليار سنتيم وتخص عملية تجديد المركبات السياحية التابعة للمؤسسة على غرار مركب القرن الذهبي ومركب السياحي “السات”.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر قضائية، فإن قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل أعضاء مجلس الإدارة بعد السماع لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، قد أمر أمس بإيداع 6 مسؤولين في مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة الحبس المؤقت بتهم تبديد أموال عمومية.