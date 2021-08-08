مثول عبد المومن ولد قدور أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

أحضرت عناصر الدرك الوطني صبيحة اليوم الأحد، الرئيس المدير العام الأسبق عبد المؤمن ولد قدور إلى محكمة سيدي امحمد. لمواصلة التحقيق معه بسبب قضايا الفساد المتابع بها

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد قد أمر بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الأسبق عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت. بسجن الحراش الخميس الماضي بسبب قضايا فساد

وكانت مصالح الأمن قد أحضرت الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور. إلى محكمة سيدي امحمد يوم الخميس. حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية .