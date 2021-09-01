مثول عضو حركة الماك قميرة نايت سيد أمام وكيل الجمهورية

قدمت مصالح الأمن بالعاصمة، صبيحة اليوم الأربعاء، العضو بحركة الماك الارهابية وعضو في رئاسة المؤتمر الامازيغي، قميرة نايت سيد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.

وينتظر التحقيق مع المعنية أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بذات المحكمة خلال الساعات المقبلة.

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