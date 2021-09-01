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الوطني

مثول عضو حركة الماك قميرة نايت سيد أمام وكيل الجمهورية

بقلم ياسمينة دهيمي
مثول عضو حركة الماك قميرة نايت سيد أمام وكيل الجمهورية
محكمة سيدي امحمد بالعاصمة
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قدمت مصالح الأمن بالعاصمة، صبيحة اليوم الأربعاء، العضو بحركة الماك الارهابية وعضو في رئاسة المؤتمر الامازيغي، قميرة نايت سيد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.

وينتظر التحقيق مع المعنية أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بذات المحكمة خلال الساعات المقبلة.

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