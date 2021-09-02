مثول عضو في حركة الماك الإرهابية قميرة نايت سعيد للتحقيق بمحكمة سيدي أمحمد

مثلت صبيحة اليوم العضو في حركة الماك الارهابية قميرة نايت سعيد للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد

حسب المصادر فإن التحقيق معها يتعلق بوخصوص تهم الموجهة اليها وهي المساس بوحدة التراب الوطني، جناية المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، جناية إنشاء وتنظيم وتسيير والمشاركة في جماعة أو منظمة غرضها القيام بأعمال إرهابية، حيث تم جلبها من طرف عناصر طرف الدرك الوطني من سجن قليعة وبعد انتهاء التحقيق معها تم ارجاعها الى المؤسسة العقابية .

و للتذكير سبق و ان تم ايداع المتهمة رهن الحبس المؤقت يوم امس بعدما تم تقديمها من طرف مصالح عناصر البحث و التدخل التابعة لامن ولاية الجزائر .