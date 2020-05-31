مثول هامل وبراشدي أمام محكمة البليدة اليوم في قضية البوشي

برمجت محكمة البليدة اليوم ملف المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر السابق نور الدين براشدي للمحاكمة فيما يعرف بقضية كمال شيخي المعروف بالبوشي المتهم الرئيسي في محاولة اغراق الجزائر بـ7 قناطير من الكوكايين

ويتابع الموقوفان بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ للاشارة، تم تأجيل القضية سابقا بسبب عدم قبول المتهمين المحاكمة عن بعد.

وجاء قرار محاكمة المتهمين عن بعد اثر الوضعية الصحية التي تعرفها البلاد بسبب فيروس كورونا، حفاظا على سلامة الموقوفين.