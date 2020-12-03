مثول هدى فرعون أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد

حسب مصادر رسمية موثوقة مثلت اليوم الخميس، وزيرة البريد و المواصلات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال سابقا، هدى فرعون أمام قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية بمحكمة سيدي امحمد رفقة محامي متاسس في حقها من اجل الاستماع اليها و التحقيق معها في قضايا فساد تتعلق بملف الاخوة كونيناف.

و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار، ان هدى فرعون غادرت مقر المحكمة برفقة محاميها بعد ربع ساعة من الاستماع الى اقوالها.

و للإ شارة وزيرة البريد و المواصلات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال سابقا هدى فرعون تم وضعها تحت الوقابة القضائية من قبل المستشار المحقق بالمحكمة العليا في ملف الاخوة كونيناف.

وللتذكير سبق و ان تم سماع هدى فرعون سابقا كشاهدة في ملف الاول المتعلق بالوزرين الاولين الاسبقين احمد اويحي و عبد المالك سلال في قضية ابرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع.