مثول وزيرة البريد فرعون أمام مجلس قضاء العاصمة

من المقرر أن تمثل بمجلس قضاء العاصمة الأربعاء، الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال المتهمة الموقوفة أي هدى فرعون. لمحاكمتها في قضية الفساد المتابعة بها المتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للقانون. باللجوء إلى التراضي البسيط لمشروع مليون خط للتدفق العالي للانترنت .FTTH والذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار حسب ما توصلت اليه الخبرة التقنية المنجزة .

كما يتابع في القضية إطارات بوزارة البريد والاتصال يتقدمهم المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، ورئيس لجنة المفاوضة وأعضاء بذات اللجنة. في حين تأتي المحاكمة استئنافا للأحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة الجنح بسيدي امحمد. والتي قضت بعقوبات تراوحت ما بين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق جميع المتهمين. عن تهم تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية،وإساءة استغلال الوظيفة.

وكانت محكمة سيدي امحمد، قد أدانت الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و500 ألف دج غرامة مالية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة.

كما أدانت المحكمة، ” قبال الطيب” االمدير العام السابق لشركة إتصالات الجزائر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة، مع الامر بالايداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم.

في حين حكمت بالبراءة لباقي المتهمين وهم المدير العام السابق لشركة “موبيليس” شوادر أحمد. و ورئيس لجنة المفاوضات “ب.س” وأعضائها كل من “ع.أ” “خ.ع” “ع.ل”. وإدانة شركة “هواوي” و”zte ” بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار. في حين أمر بمصاردة الأموال.والتعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 مليون دج تدفعها هدى فرعون، وقبال الطبيب، وتعويض تدفعه “هواوي”، و”zte “.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp