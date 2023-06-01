مثول 12 جمركي عبور أمام قاضي التحقيق

يمثل في هذه الاثناء امام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد 12 جمركي عبور. تم تقديمهم من قبل عناصر الدرك الوطني للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.

والجدير بالذكر سبق وان امر يوم امس قاضي التحقيق الغرفة الاولى بالقطب الجزائي الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد. بإيداع 13 اطار في الجمارك رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. من بينهم امراة تم ايداعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

كما تم وضع بعض المتهمين الاخرين تحت اجراء الرقابة القضائية ، بعدما تم الاستماع اليهم في قضية فساد. تتعلق بتضخيم ضريبة جمركة السيارات التي يتم ادخالها الى ميناء الجزائر. وهو ما كبد الخزينة العمومية خسارة بحوالي اكثر من 200 مليار سنتيم.

هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها تبديد اموال عمومية. مخالفة التشريع الجمركي ،و اساء استغلال الوظيفة .