مثول 17حراقة أمام محكمة سيدي امحمد اليوم

مثل عشية اليوم 17حراقة بينهم امرأتين كانوا بصدد محاولة الهجرة الغير شرعية بقارب صغير أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة.

وانطلق الحراقة من ميناء لابيشري بالعاصمة متوجهين الى اسبانيا حيث انقلب القارب وسط البحر قبل أن تنقذهم انقذتهم القوات البحرية في ساعات متأخرة من يوم الإثنين.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار اونلاين ، و بعد انقاذهم من قبل القوات البحرية تم تقديمهم الى الضبطية القضائية للدرك الوطني بباب الجديد يوم الثلاثاء من اجل الاستماع و التحقيق معهم.

وتم احالتهم عشية اليوم الى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد من أجل الاستماع اليهم قبل أن يتم إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة الهجرة الغير شرعية .