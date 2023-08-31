مثول 17 مهاجرا غير شرعيا امام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

مثل عشية اليوم امام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد 17 مهاجرا غير شرعيا في العاصمة.

كما تم تقديمهم امام نيابة محكمة سيدي امحمد بعدما تم إلقاء القبض عليهم من قبل عناصر بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني. بطريقة غير شرعية حسب مصدر قضائي.

و استنادا إلى ذات المصدر فقد أحبط حراس السواحل بالعاصمة محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية لهؤلاء الأشخاص. يتراوح عددهم 17 شخصا. الذين كانوا على متن قارب صيد مزود بمحرك على بعد حوالي 2 ميل من ضواحي شاطئ البحر بالعاصمة .