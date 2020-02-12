مثول 20 متهماً في قضية “عمر بن عمر” بمحكمة سيدي أمحمد

يمثل الآن، 20 متهما في قضية فساد تخص “عمر بن عمر”، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

ومن بين المتهمين 3 إخوة لبن عمر، وموظفين عموميين، وهم متهمين بتبديد أموال عمومية.

بالإضافة إلى تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وتبييض الأموال، وكذلك الاستفادة من امتيازات غير مستحقة.

ويمثل المتهمون الآن أمام قاضي التحقيق، بالطابق الثالث بالغرفة الخامسة لذات المحكمة.

وملف عمر بن عمر ، تابع لمف الصناعات الغذائية.

وبالإضافة إلى 20 متهم الذين تم تقديمهم إلى محكمة سيدي أمحمد، هناك 3 وزراء سابقين متهمين في القضية.

ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الفلاحة الأسبق رشيد بلعيسى.

الوزراء السابقين الثلاثة، هم الآن بمجلس قضاء العاصمة، لذلك تعذر جلبهم للمحكمة.