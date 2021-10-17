مثول 21 عنصرا من حركة “الماك” للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد

يمثل اليوم الأحد، 21 عنصرا من حركة “الماك” الإرهابية للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

حيث كان المشتبه فيهم الـ21 بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة تستهدف بالمساس بالأمن والوحدة الوطنية.

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