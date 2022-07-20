مثول 4 إرهابيين أمام قاضي التحقيق

مثل عشية اليوم أمام قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد 4 إرهابيين. ينحدرون من ولاية بليدة. تم تقديمهم من قبل مصالح الأمن إلى المحكمة للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالمساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية.

هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بجناية تكوين جماعة إرهابية مسلحة. بهدف المساس بأمن الدولة،والسلامة الترابية واستقرار الموسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان. جناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات، والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية.