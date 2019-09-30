مثول 4 مسيرين من الإدارة السابقة لوفاق سطيف ومناصر أمام قاضي التحقيق في قضية تزوير التذاكر

مثل اليوم الإثنين، أمام قاضي التحقيق 5 أشخاص من بقايا الإدارة السابقة لنادي الوفاق السطايفي التي كان يترأسها حسان حمار الذي يقبع في الحبس.

فيما يستمع إلى غاية كتابة هاته الأسطر قاضي التحقيق بمحكمة سطيف لكل من رئيس مصلحة التنظيم بالنادي ابراهيم لعرباوي. بالإضافة إلى إداريين رشيد جرودي وكذا معيش عيد الكريم والمنجار فارس فلاحي، وأحد المناصرين يدعى بالبحري.

التحقيق مع سالفي الذكر في قضية تزوير تذاكر لقاء النصف النهائي لدوري أبطال افريقيا إياب بملعب 08 ماي 45 الذي جمع النسر الأسود مع نظيره الأهلي المصري.

وتم اكتشاف فضيحة تزوير التذاكر بعدما تم ضبط تذاكر تباع في السوق السوداء قبل فتح شباك بيع التذاكر لذات المباراة من قبل عناصر الأمن.

ليودع بعدها رئيس النادي السابق حسان حمار شكوى رسمية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف ضد مجهول بالتزوير في تذاكر المباراة.

ليتبين حسب مصادر “النهار اون لاين” أن رئيس المكتب المكلف بالتنظيم على مستوى النادى العرباوي، واجه التهم المنسوبة إليه بأنها لا حدث.

وأكد العرباوي أنه جرت العادة على زيادة عدد التذاكر اذا اقتضى الأمر والدليل الذي يبرر فعلته هاته هو غياب المناصرين للأهلي وبقاء الجزء المخصص الأنصار الزوار فارغا ما جعلهم يطبعون 6 الاف أخرى وتم التصريح بها لدى الضرائب.

وأكد المعني أنه لا يوجد أي تزوير في قضية الحال حسب آخر التصريحات غاية ما سيسفر عليه التحقيق تبقى القضية للمتابعة.