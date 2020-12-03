مثول 4 مشتبه فيهم بالانتماء لجماعة ارهابية تنشط في المغرب وافغانستان أمام محكمة سيدي امحمد

مثُل اليوم أربعة أشخاص في العقد الثالث و الرابع من العمر أمام محكمة سيدي امحمد للسماع إليهم في قضية الاشتباه في انتمائهم لجماعة إرهابية تنشط بالمغرب وأفغانستان.

وحسب ماعلمته “النهار” من مصادر على صلة بالتحقيق، فإن المشتبه فيهم مثلوا أمام وكيل الجمهورية لدى قسم مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و العابرة للحدود على مستوى محكمة سيدي امحمد.

واسمتع وكيل الجمهورية إلى أقوالهم بخصوص نشاطهم ضمن هذه الجماعة الارهابية التي تنشط بالخارج، قبل أن يقرر الإفراج عنهم الآن في انتظار استكمال التحقيق معهم لاحقا.

هذا وكان تقديم الأشخاص الأربعة قد تم قبل ساعة من الزمن صبيحة هذا اليوم من طرف عناصر الفرقة البياري لأمن ولاية الجزائر.