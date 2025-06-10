مثول 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في قضية زقوط فوزي

مثُل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في بث فيديو أثناء قيام الجمعوي زقوط فوزي بتاريخ 01 جوان بسكب البنزين على جسده، و إضرام النار في جزئه العلوي أمام إحدى مداخل مبنى وزارة العدل بالأبيار بالعاصمة.

المشتبه فيهم تم جلبهم صبيحة اليوم من طرف عناصر الأمن والآن يتم تقديهم آمام وكيل الجمهورية. الذي سوف يقوم هذا الأخير بالاستماع إليهم و إجراء تحقيق إبتدائي معهم.

والجدير بالذكر سبق أن تدخل أعوان الأمن العاملين بمقر وزارة العدل بصورة فورية لإخماد النار وتقديم الإسعافات الاستعجالية. كما تدخل أعوان الحماية المدنية وتم نقله على الفور إلى المستشفى المتخصص في الحروق الكبرى بزرالدة.

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