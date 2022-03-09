مثول 6 أشخاص ينتمون لحركة الماك أمام قاضي التحقيق

مثل اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر، 6 أشخاص من حركة الماك الارهابية من بينهم إمراة.

ومثل المعنيين، من أجل التحقيق والاستماع إليهم في الموضوع في قضايا تتعلق بالارهاب والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.

كما تم جلب المشتبه فيهم، من سجن القليعة من قبل عناصر الدرك الوطني.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp