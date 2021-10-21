مثول 6 مشتبه فيهم في مقتل الشاب جمال بن اسماعيل امام قاضي التحقيق

مثل صبيحة اليوم امام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد 6 اشخاص متابعين في قصية قتل وحرق والتنكيل بجثة المرحوم جمال بن سماعيل. بمنطقة الاربعاء نايت ايراثن بولاية تيزي وزو.

وتم الاستماع والتحقيق معهم بخصوص التهم الموجهة اليهم وهي جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو إنعدام الأمن. من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم وممتلكاتهم للخطر .

وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. وجناية المؤامرة بغرض إرتكاب الجنايات، وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر. وإنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة بغرض إرتكاب أفعال تخريبية.

وجناية الإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وجناية التعذيب والتحريض عليه، جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.

جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية،جنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية. تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن. وللاشارة تم جلبهم من المؤسسة العقابية من قبل عناصر الدرك الوطني .

و من جهة اخرى مثل ايضا صبيحة اليوم 4 اشخاص ينتمون لحركة الماك الارهابية من اجل التحقيق والاستماع اليهم في الموضوع من قبل قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود في قضايا تتعلق بالانتماء الى منظمة ارهابية من شأنها المساس بامن الدولة و الوحدة الوطنية.

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