مثول 60 مناصرا لإتحاد عنابة أمام محكمة تبسة

مثل اليوم الأحد، 60 مناصرا لفريق إتحاد عنابة، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تبسة، على خلفية أحداث الشغب التي تسببو فيها عقب المباراة التي جمعتهم باتحاد تبسة.

ويواجه الموقوفون، تهم التحطيم والحرق العمدي للمتلكات العامة والخاصة، إضافة للسرقة والإعتداء على القوة العمومية.

وجاءت هذه الأحداث، بعد نهاية المباراة التي جمعت إتحاد تبسة، بالضيف إتحاد عنابة، بملعب 14 مارس، لحساب بطولة الهواة (شرق).

كما سجلت هذه الأحداث وقوع العديد من الإصابات، من جانب أنصار الفريقين، والذين تم نقلهم لمستشفى الولاية.