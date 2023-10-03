مثول 7 مهاجرين غير شرعيين أمام نيابة محكمة شراڨة

مثُل عشية اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة 7 أشخاص متورطين في الهجرة غير الشرعية.

وتم تقديم المهاجرين غير الشرعيين، أمام نيابة محكمة شراقة ظهيرة هذا اليوم. بعدما تم إلقاء القبض عليهم من قبل عناصر الأمن بتهمة محاولة مغادرة التراب الوطني. بطريقة غير شرعية حسب ما استفيد اليوم من مصدر قضائي. فقد أحبط حراس السواحل بمنطقة بريجة بزرالدة هؤلاء الاشخص بصدد محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم حجز قارب صيد مزود بمحرك، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.