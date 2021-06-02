مجادل: “لاعبو الخضر ولاد فاميليا وهذا ما نصحني به بلماضي”

عبّر الحارس الجديد في صفوف المنتخب الوطني “عبد الرحمان مجادل” عن سعادته الكبيرة بعد استدعائه لأول مرة لتمثيل الخضر، مؤكدا أن الناخب الوطني “جمال بلماضي” نصحه بمواصلة العمل حتى ينال فرصته.

وقال “مجادل” في تصريحات صحفية: “لقد وجدت مجموعة متحدة ولاعبين ولاد فامليا.. لقد استقبلوني أحسن استقبال ووضعني في ظروف رائعة حتى تأقلمت مباشرة، سأسعى للتعلم من مبولحي، أوكيدجة ودوخة”.

وأضاف: “الحمد لله الناخب الوطني استدعاني للخضر وأكد لي أنه لديّ الإمكانيات من أجل اللعب في المنتخب الوطني وعليّ أن أكون عند حسن ظن الجميع وأن أواصل العمل”.

وختم كلامه: “لا يوجد فرق بين مباراة ودية وأخرى رسمية، علينا أن نلعب الكل في الكل لأن هذه المباريات مهمة كثيرة في ترتيب الفيفا”.