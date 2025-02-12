مجازر 8 ماي وفك الإختناق المروري.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة

إجتماع الحكومة خصّص لاستعراض التحضيرات المرتبطة بإحياء الذكرى الثمانين 80 لمجازر 8 ماي 1945. التي كرسّها رئيس الجمهورية يومًا وطنيًا للذاكرة، تخليدا لذكرى ضحايا هذه المجازر البشعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي. وتكريما وتمجيدا لتضحياتهم البطولية من أجل الحرية والاستقلال.

كما وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز بعض المشاريع المندرجة في إطار برنامج تطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة. ضمن استراتيجية السلطات العمومية لفك الاختناق المروري وتخفيف الضغط على بعض المحاور الرئيسية. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

هذا، واستمعت الحكومة إلى عرض حول ترقية المقاولاتية والمهن والعمل الحر في إطار مخطط العمل الجديد. المتعلق بتطوير عروض التكوين المهني وتكييفها مع احتياجات سوق العمل. وتحسين جودة التكوين فضلا عن ترقية روح المقاولاتية لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مخابر التحليل ومراقبة الجودة وآفاق تطويرها تضمن جملة من التدابير العملياتية. الهادفة لتحسين آليات مراقبة الجودة للمنتوجات وقمع الغش وحماية المستهلكين. كما وقفت الحكومة على مختلف التدابير المتخذة الهادفة إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بالسلع الأساسية وواسعة الاستهلاك.

وأخيرًا استمعت الحكومة، إلى عرض حول الاجراءات الخاصة بتشغيل الأسطول الوطني للنقل البحري للمسافرين والبضائع، بأقصى طاقاته. وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستعملين مع التأكيد على أهمية تنفيذ مشروع الإصلاحات الخاصة بمؤسسات النقل البحري الذي اقره مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 17-04-2023. من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع في مرافقة الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

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